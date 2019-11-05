Путин призвал создать условия в регионах, чтобы молодёжь не переезжала в Москву

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Казанский вокзал. Фото © Агентство "Москва"

Глава государства в шутку поспорил с классиком, рассуждая о "равнении" на столицу.

Президент России Владимир Путин считает необходимым создать условия, при которых региональная молодёжь на захочет переезжать в большие города или столицу. Речь об этом неожиданно зашла на заседании Совета по русскому языку, когда проректор МГУ Татьяна Кортава процитировала Маяковского: "Товарищи юноши, взгляд — на Москву, на русский вострите уши!"

Глава государства с улыбкой ей возразил.

— Не надо, чтобы все в Москву переезжали. Надо создавать условия, чтобы на местах люди оставались, — полушутя сказал президент.

Путин также рассказал о попытках "пещерных русофобов" и националистов объявить войну русскому языку, причём в некоторых странах это уже стало национальной политикой.

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