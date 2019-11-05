Рабыня главаря ИГИЛ рассказала о последних месяцах его жизни

По словам девушки, впервые попасть в Идлиб аль-Багдади пытался в 2017 году, но его колонна развернулась на полпути из-за боязни нападения.

Ликвидированный военными США лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади держал в рабстве девочку-подростка из числа езидов — народности курдской этнической группы, которую освободили во время операции под руководством США в мае. По её словам, в последние месяцы аль-Багдади скрывался под землёй, боялся предателей и иногда переодевался в пастуха, сообщает Associated Press.

Также девочка сообщила, что террорист № 1 передвигался в сопровождении семи соратников. В последние несколько месяцев он передал большую часть своих полномочий старшему заместителю, имя которого не называется.

Как рассказывает девочка-рабыня, впервые сбежать в провинцию Сирии Идлиб аль-Багдади пытался в конце 2017 года. Тогда он, его жена и ближайшее окружение в колонне из трёх автомобилей отправились в этот сирийский город, но на полпути развернулись обратно, боясь нападения.

После этого, по словам девочки, она четыре месяца находилась в доме тестя аль-Багдади и его ближайшего соратника Абу Абдуллы аль-Зубайе в городе Дашиша. В это время, как рассказывает девочка, лидер ИГИЛ часто навещал её там и насиловал.

Предполагается, что после этого аль-Багдади переезжал с места на место на востоке Сирии. Кроме того, отмечается, что он постоянно носил пояс смертника, заставлял то же самое делать своих соратников. Из-за постоянного стресса у него прогрессировал диабет, из-за которого он не мог соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан и запрещал поститься своим соратникам.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что жители сирийской деревни Бариша знали Абу Бакра аль-Багдади как простого торговца тканями. Журналисты отмечали, что последние месяцы своей жизни лидер группировки ИГИЛ провёл вместе со своей семьёй, проживая в большом доме, окружённом бетонными стенами на отшибе деревни. Местным жителям он представлялся как Абу Мухаммед Халяби, был со всеми учтивым, но скрытным. Они полагали, что имеют дело с мигрантом, который переехал на север Сирии и мечтает наладить семейный бизнес.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. Однако президент Сирии Башар Асад усомнился в гибели террориста. В Службе внешней разведки РФ также заявили, что у России нет доказательств ликвидации аль-Багдади.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.