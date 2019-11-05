Глава центра "Э" по Ингушетии отпустил охрану в день своего убийства

По версии следователей, Эльджаркиев решил, что его безопасности в столице ничего не угрожает.

Убитый в Москве руководитель Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев прибыл в столицу 26 октября для сдачи сессии в РАНХиГС. При этом ему полагалась охрана Росгвардии, однако в день убийства он почему-то решил, что она ему не понадобится. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в день убийства Эльджаркиев планировал встретиться с другом в торговом центре "Кунцево плаза". Однако во дворе дома на улице Академика Анохина Ибрагима Эльджаркиева поджидали киллеры. Бросившийся на помощь брату Абдулахмед Эльджаркиев также был застрелен. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.

Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. Но уже через два часа их не было в стране. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых. Следствие установило орудие убийства, а также то, что убийцы главы центра "Э" купили машину у полицейского за два дня до преступления.