Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией

В отечественном аналоге онлайн-сервиса будет публиковаться только достоверная информация, отмечает российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" электронной версией новой Большой российской энциклопедии.

— По поводу "Википедии"... Лучше заменить её Большой российской новой энциклопедией в электронном виде... Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, — сказал глава государства на заседании Совета по русскому языку.

О работе над созданием аналога "Википедии" на основе Большой российской энциклопедии стало известно в сентябре. В приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" говорится, что на российскую "Википедию" будут выделены субсидии.