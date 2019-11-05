Huawei заставит разработчиков предать Google и Apple

В рамках технологической конференции Web Summit 2019 компания Huawei рассказала, как она будет привлекать разработчиков приложений и игр для развития собственного магазина приложений AppGallery и экосистемы Huawei Mobile Services (HMS).

Самое главное — китайский технологический гигант инвестирует в развитие собственной платформы $1 млрд. Важно, что Huawei будет поддерживать разработчиков на всех циклах существования их продуктов, а не только, скажем, на стадии создания и релиза.

— Сообщество Huawei Mobile Services уже объединяет 1,07 млн разработчиков. Мы ориентируемся на людей, разделяющих наше видение в вопросах совместного создания мобильной экосистемы, — сказал вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei Consumer Business Group Джервис Сю. Также он добавил, что их программа нацелена на развитие не только экосистемы Huawei, но и отрасли в целом.

Другой ключевой деталью китайского похода на Запад за разработчиками является глобальная платформа распространения приложений (или, проще говоря, магазина приложений AppGallery). Ежемесячная аудитория этого сервиса уже сегодня насчитывает 390 млн. А число загрузок из AppGallery равно примерно 180 млрд в год.

Для дальнейшего развития платформы Huawei предложила разработчикам дополнительную поддержку и инструменты для наращивания пользовательской базы и монетизации продуктов. Экосистема поддерживает все необходимые функции биллинга, встроенной покупки в приложениях (In-App Purchase), подписки и встроенную рекламу.

Кроме магазина приложений в экосистеме HMS уже работают сервисы Mobile Cloud, Themes, Video, Browser, Assistant и не только. Например, музыкальная платформа Huawei Music уже работает в 115 странах и имеет аудиторию более 150 млн пользователей в месяц. В январе 2020 года в более чем 20 странах мира запустится видеоагрегатор Huawei Video.

Также в рамках Web Summit 2019 китайская компания продемонстрировала работу движка Quick App. Он позволяет запускать приложения из AppGallery, минуя этапы загрузки и установки.