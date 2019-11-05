Украина признана одной из самых опасных стран для журналистов

С 1995-го на территории Украины было убито 16 журналистов, в числе которых семь иностранных.

Украина вошла в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистом. Об этом сообщается на сайте Международной федерации журналистов.

Особенно опасным для работы СМИ является Киев. Перед Украиной в чёрном списке стоят Филиппины, Сомали, Перу, Палестина.

Отмечается, что с 1995 года на Украине было убито 16 журналистов, включая семь иностранных. Особое внимание Международная федерация журналистов акцентирует на так и не раскрытых делах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия и Вадима Комарова.

Ранее Лайф сообщал, что скандально известный российский журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свою смерть в прошлом году, покинул Украину. Источники Федерального агентства новостей утверждают: Бабченко сейчас находится в Норвегии, куда сбежал после того, как на украинских выборах в мае 2019 года победил Владимир Зеленский. По данным издания, журналист намерен получить политическое убежище в Европе, так как боится преследования со стороны властей Незалежной.