Российский лидер считает подходящим данное разделение только для некоторых специальностей.

Президент РФ Владимир Путин усомнился в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру. Глава государства задался вопросом, не является ли это просто "модной схемой" получения образования.

— Что это даёт? Что бакалавриат преподают только в младших классах, что ли, а магистратура даёт право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная? Или в этом есть какой-то смысл? — обратился он к участникам заседания Совета по русскому языку.

Вместе с тем российский лидер считает разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру подходящим для некоторых технических специальностей (или, к примеру, связанных с кибернетикой).

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в свою очередь считает, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям. По её мнению, уровень подготовки школьных учителей по физике и математике после окончания бакалавриата также неполноценен.

Ранее на совещании Путин распорядился подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут использоваться в госструктурах и СМИ.