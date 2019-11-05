Путин описал состояние русского языка цитатой пародиста Иванова

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Глава государства выразил надежду на то, что заседание Совета по русскому языку поможет исправить ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин вспомнил фразу советского пародиста Александра Иванова "Велик могучим русский языка", говоря о развитии родного языка.

— Судя по всему, к сожалению, не хочется говорить, что двигаемся в этом направлении, но сигналы тревожные идут... по поводу того, как развивается русский язык, по поводу того, какая ему оказывается поддержка или не оказывается должной поддержки, а должна оказываться, — сказал он на заседании Совета по русскому языку.

Глава государства анонсировал ряд поручений по итогам заседания, которые помогут исправить ситуацию или направить её в нужное русло. Путин выразил уверенность, что совет собрался сегодня в Кремле не зря.

Ранее на совещании Путин распорядился подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут использоваться в госструктурах и СМИ.

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