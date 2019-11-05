Московский школьник расстрелял девушку на свидании

Пуля застряла у пострадавшей в верхнем веке левого глаза. Почему у несовершеннолетнего был доступ к пистолету, неизвестно.

В Москве 17-летний школьник расстрелял возлюбленную после разговора о неверности во время свидания. Об этом сообщает МК со ссылкой на Морозовскую детскую больницу, куда доставили девушку.

Перед ссорой влюблённые пили вино. Конфликт между школьниками вспыхнул на почве ревности. Заподозрив любимую в неверности, подросток выхватил пневматический пистолет и открыл огонь. Попал девочке в голову. Испугавшись крови, он позвал на помощь родителей, и те отвезли пару в больницу.

Пуля застряла в верхнем веке левого глаза девушки. Врачам удалось её извлечь и восстановить зрение пациентке. После операции 17-летняя пострадавшая пожаловалась, что уже третий её возлюбленный оказывается "плохим".

Ранее сообщалось, что в Сочи проводится проверка после публикации видео, на котором десятилетнего школьника избивают одноклассники на уроке физкультуры.