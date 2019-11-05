Лайф публикует видео с места ДТП в Москве, где сбили двух детей

Мальчики переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда на них наехала иномарка.

Лайф публикует видео из Шмитовского проезда в центре Москвы, где автомобиль сбил двух детей. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

На месте происшествия стоит несколько полицейских машин и автомобиль виновника аварии. На капоте иномарки отчётливо видны вмятины от ударов. Пострадавших мальчиков осматривают врачи, степень полученных ими травм уточняется.

Ранее в другой части Москвы пьяный таксист устроил массовое ДТП на глазах у бойцов Росгвардии и попытался сбежать.