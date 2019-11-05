Путин заявил, что работа в студотрядах оставляет незабываемые впечатления

Российский лидер напомнил, что движение всегда подставляло плечо государству и выполняло поставленные перед ним задачи.

Президент России Владимир Путин отметил важность студенческих отрядов на встрече с представителями этого движения в Кремле. По мнению российского лидера, работа в таких коллективах оставляет незабываемые впечатления.

— Всегда студотрядовское движение подставляло плечо государству, стране, причём частенько работали в очень сложных условиях и, как правило, справлялись с задачами, которые перед ними ставили, — отметил глава государства.

Путин считает, что работа в студенческих строительных отрядах оставляет незабываемые впечатления. Он признался, что знает это по себе и по опыту своих друзей, которые работали в строительных студотрядах. Президент пожелал движению дальнейшего развития и выразил надежду, что участники встречи "будут получать удовольствие от своей работы, получать дополнительную квалификацию и жизненный опыт".

К слову, в ожидании Путина представители движения студенческих отрядов успели спеть хором и пошутить с первым замглавы Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко. Когда в зал зашёл Кириенко, ребята спросили у него о том, какие песни поют губернаторы на совещаниях. Он пошутил, что русские народные.