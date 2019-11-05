Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР

Она уже пять лет находилась бы на заслуженном отдыхе. И в первую очередь поехала бы в США.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала падение Берлинской стены моментом счастья в истории страны. По её мнению, благодаря событиям 30-летней давности сейчас каждый немец "может возвысить свой голос".

— Для меня 9 ноября 1989 года был и остаётся моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе — и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли возвысить наш голос. И сегодня каждый также может возвысить свой голос, — сказала она в интервью Spiegel.

Меркель признала, что для восточных немцев конкретного поколения с мирной революцией жизнь стала свободной, но не всегда более простой. Она подчеркнула, что недовольство государством и собственной жизнью не оправдывает ненависть и презрение к другим людям, а также насилие.

Немецкий канцлер также порассуждала о своём будущем, если бы Берлинская стена не пала и Германская Демократическая Республика продолжила существование. Меркель была бы уже пять лет на пенсии, получила бы свой загранпаспорт и поехала бы в Америку. Политик призналась, что хотела бы совершить первую поездку в США из-за размера страны, многообразия и культуры.

— Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина — это была моя мечта, — рассказала она.

Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 года юбилейного года Германского единства. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности 3 октября 2020 года — 30 лет Германского единства. Президент РФ Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера с данным праздником.