В Омске мужчина избил возлюбленную и не давал медикам её госпитализировать

После прибытия росгвардейцев нетрезвый омич стал вести себя спокойнее и позволил девушке собрать документы и вещи.

В Омске мужчина избил свою возлюбленную, а затем препятствовал её госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.

По её данным, вечером 3 ноября в дежурную часть Росгвардии поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в автомобиле скорой медицинской помощи. Медики, прибыв на вызов в Нефтяники, попросили помощи у правоохранителей.

Как рассказали росгвардейцам врачи, они приехали на вызов к 29-летней девушке, которую избил её сожитель. Ей требовалась госпитализация, однако 30-летний влюблённый всячески пытался не дать медикам оказать помощь пострадавшей.

— В тот момент, когда медицинские работники прошли в жилище потерпевшей, её сожитель стал вести себя агрессивно, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина был нетрезв, он удерживал свою сожительницу за руку, загораживая врачам проход и не давая им оказать помощь потерпевшей.

— Опасаясь агрессивного мужчину, медики покинули квартиру и воспользовались тревожной кнопкой, — добавили в ведомстве.

После прибытия сотрудников правоохранительных органов мужчина стал вести себя спокойнее и позволил девушке собрать документы и вещи. По предварительным данным, омич не давал врачам оказать помощь сожительнице, потому что сам её избил.

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