В Адыгее найдена убитой пропавшая в мае школьница

До этого по подозрению в её убийстве был задержан ранее судимый 47-летний местный житель.

В Адыгее нашли тело ученицы школы № 34 Майкопа, которая пропала ещё в конце мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Девочку искали сотрудники правоохранительных органов и сотни волонтёров. Ранее сегодня был задержан 47-летний местный житель, который теперь подозревается в убийстве школьницы. По предварительным данным, он сделал это из-за её телефона. Ожидается, что завтра фигуранту дела будет избрана мера пресечения.

Ранее всю страну потрясло страшное преступление в Саратове. Уже судимый местный житель убил девятилетнюю девочку, когда она проходила утром мимо его гаража.