Предсмертное желание онкобольной девушки исполнилось после звонка президенту

Её последней волей было увидеть брата, который проходит службу в другом регионе России.

Предсмертное желание онкобольной Вилены Исламовой из Челябинской области исполнилось после звонка на горячую линию президента России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на председателя совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям "Искорка" Евгению Майорову.

В 14 лет у Вилены диагностировали лейкоз. Лечение длиною в пять лет не дало результата, и девушка решила провести последние дни жизни дома. Её последним желанием было увидеть брата, который проходит службу в другом регионе России.

— Её отец 4 октября дозвонился на горячую линию президента России и попросил выполнить просьбу дочери: отпустить брата к ней. И это случилось: брата отпустили на десять дней, — сказала Майорова.

Брат приехал к Вилене на шесть дней, остальные дни заняла дорога.

— Но в субботу (брат к тому времени уже уехал) Вилены не стало… — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что брата Вилены также должны отпустить на похороны.

Как рассказала Майорова, девушка вместе с подругой приезжала в "Искорку" за лекарствами. Тогда Вилена думала, что у неё есть ещё полгода, и ей предложили куда-нибудь съездить.

Девушка хотела поехать в Казань или Санкт-Петербург, сотрудники "Искорки" даже нашли человека, который может встретить Вилену в Казани.

— Но Вилене резко стало плохо: уже 24 октября она звонила и сказала, что не может ходить, — пояснила Майорова.

Тогда, добавила собеседница агентства, было принято решение о покупке коляски, которую доставили Вилене домой. Однако 2 ноября девушка скончалась.

А в конце прошлого года Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего попасть на борт № 1.