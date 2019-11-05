В Кирове двое пьяных мужчин в честь знакомства украли алкоголь из супермаркета

Выпив и разговорившись, Андрей и Яков решили провернуть операцию по краже спиртного.

В Кирове двое мужчин попытались украсть несколько бутылок алкоголя из супермаркета, однако потерпели крах.

Андрей и Яков познакомились в баре. Выпив и разговорившись, мужчины решили провернуть операцию по краже алкоголя. Их выбор пал на расположенный неподалёку супермаркет "Магнит".

Андрей предложил Якову украсть несколько бутылок водки и медовухи. Соучастник согласился и, недолго думая, спрятал спиртное под куртку.

Однако момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, и бдительный кассир раскрыл аферу века.

Мужчин задержали, проводится проверка по факту кражи.

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