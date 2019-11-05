Эстонец пытался вывезти из России детективы Донцовой и пособия по вязанию

Жителя Эстонии задержали таможенники при пересечении границы с РФ из-за перевозки незадекларированных книг. Об этом информирует пресс-служба Кингисеппской таможни на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Как говорится в сообщении, всего у задержанного нашли около 300 книг самых разных жанров, в том числе детективы, учебники, философскую литературу и научно-популярные издания. Судя по опубликованным фото, немалую часть контрабанды составили произведения российской писательницы Дарьи Донцовой.

Сам гражданин Эстонии заявляет, что вёз книги в Ивангород "для личного использования".

— Доводы гражданина неубедительны, поскольку количество перемещаемого товара вызывало сомнение в использовании его в личных целях, — отмечают в пресс-службе, подчёркивая, что во избежание такой ситуации задержанному следовало задекларировать груз.

Кингисеппская таможня проведёт товароведческую экспертизу, а также выяснит обстоятельства правонарушения.