В Белгороде неизвестные избили активиста

Их лица были спрятаны, после нападения они выбежали во двор, сели в машину и уехали.

В Белгороде двое неизвестных избили местного активиста, который полгода добивался смены управляющей компании, а в день нападения собрал комиссию жилинспекции. Об этом сообщает телеграм-канал "Белгород № 1".

По его данным, сразу после завершения комиссии двое неизвестных на автомобиле поджидали Сергея Остапенко около подъезда. Не успев зайти, они стали ждать, пока активист покинет свою квартиру.

Остапенко сел в лифт и спустился на первый этаж, где его поджидали злоумышленники. Их лица были спрятаны, после избиения они выбежали во двор, сели в машину и уехали.

Сам Остапенко связывает инцидент со своей деятельностью в доме. Полгода назад он призывал соседей сменить управляющую компанию, после чего начал получать угрозы. Соседям же стали приходить листовки, в которых Сергея называли мошенником: в почтовые ящики их бросали парни, которые никогда не жили в этом доме.

Полиция приняла заявление о нападении, начались поиски. Как удалось установить, неизвестные скрылись на "тойоте", а госномера принадлежат "фольксвагену".

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