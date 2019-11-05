На западе Украины торжественно открыли памятник пособнику Гитлера

После нападения нацистской Германии на СССР мужчина стал одним из инициаторов создания 14-й дивизии СС "Галичина".

В городе Калуше Ивано-Франковской области на Украине торжественно открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву. Об этом в своём фейсбуке сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Дмитрий Палиев — уроженец Ивано-Франковской области, до 1939 года входившей в состав Польши. В юные годы Палиев занимался политической и публицистической деятельностью, а также был осуждён за госизмену. После нападения нацистской Германии на СССР он стал одним из инициаторов создания 14-й дивизии СС "Галичина". Погиб в битве за Броды, воюя в 13-м корпусе 4-й танковой армии вермахта.

Мемориальная доска в Калуше — уже третья, которая была установлена на Украине в память о Палиеве. Одна из них расположена в родном селе Палиева Перевозец, вторая — во Львове, на одном из домов, где гауптштурмфюрер СС жил несколько лет.

Ранее в Золочеве во Львовской области Украины прошли торжественные мероприятия по перезахоронению останков 29 солдат из дивизии СС "Галичина". Гробы с телами сторонников Гитлера были накрыты госфлагами Украины, их несли военнослужащие. Также похороны сопровождались салютом.