Утверждены названия пяти станций БКЛ в Москве

Они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, для упрощения навигации пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия пяти пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Станции получили те же названия, что и станции радиальных линий, для упрощения навигации пассажиров метро.

Станция с проектным наименованием "Можайская" с пересадкой на Арбатско-Покровскую и Филёвскую линии стала "Кунцевской". "Шереметьевская" с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию изменила наименование на "Марьину Рощу".

Станция "Ржевская" с пересадочной на Калужско-Рижскую линию метро сменила название на "Рижскую".

Также станция с проектным названием "Стромынка" с пересадкой на Сокольническую линию метро поменяла название на "Сокольники", а "Рубцовская" с пересадкой на Арбатско-Покровскую линию метро получила наименование "Электрозаводская".

Ранее Лайф писал, что станцию Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" могут открыть уже в 2021 году.