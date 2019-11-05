СМИ: Интеграция России и Белоруссии вызвала тревогу на Западе

Укрепление Союзного государства России и Белоруссии с опаской воспринимается странами Запада, поскольку, по их мнению, это может "изменить баланс сил в Европе". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как рассказал журналистам министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, серьёзность ситуации в том, что Россия, "возможно, попытается вынудить объединиться" соседнюю Белоруссию, а поэтому "настало время для ЕС, для Польши поддержать их суверенитет".

Экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу в свою очередь отметил, что "никто не питает иллюзий" насчёт того, что Белоруссия так или иначе пойдёт "таким же курсом, как Украина или Грузия", — на сближение с ЕС.

При этом он отметил, что пытаться ускорить эти события Западу не стоит и лучше проявлять осторожность, чтобы "не создавать впечатление о слишком тесных связях" с Белоруссией, иначе это приведёт к обратным результатам.

Переговоры об ускоренной интеграции Белоруссии и России ведутся с весны. 6 сентября главы правительств РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект программы действий Белоруссии и России по реализации положений Договора о создании Союзного государства.