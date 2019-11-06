Владелец Louis Vuitton обошёл Билла Гейтса и стал вторым в рейтинге Forbes

На фоне роста продаж многочисленных роскошных брендов, принадлежащих Louis Vuitton Moët Hennessy, её президент Арно Бернар сместил Билла Гейтса со второй строчки в списке самых богатых людей планеты. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

По данным издания, по-прежнему лидирует в рейтинге глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 112,3 миллиарда долларов, на втором месте расположился Арно со 107 миллиардами. Замыкает тройку лидеров Билл Гейтс со 106,8 миллиарда.

Для последнего эта ротация стала вторым эпизодом в истории рейтинга Forbes, когда он опустился ниже второго места. В первый раз это произошло в июле текущего года и сделал это также Арно, как и сейчас.