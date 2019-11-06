"Росконтроль" внёс в чёрный список куриные рулеты четырёх брендов

Остальные образцы, хотя и не показали безупречных результатов во время тестирования, могут быть рекомендованы к покупке.

Эксперты "Росконтроля" подвели итоги проверки куриных рулетов брендов "Вкусвилл", "Усадьба Горбунова", "Снежана", "Ремит", "Сафа", "Мясницкий ряд" и "Окраина". Результаты испытаний опубликованы на сайте организации.

Программа испытаний включала более 50 параметров качества и безопасности, в том числе идентификацию ДНК сырьевого состава, гистологическое исследование, ГМ-составляющие, соответствие состава заявленной маркировке и пищевой ценности, микробиологические показатели, а также органолептические свойства.

В рамках проверки эксперты закупали образцы в тех же супермаркетах, в каких совершают покупки обычные потребители.

По данным "Росконтроля", обычно проверка готовой кулинарии показывает многочисленные нарушения.

По итогам экспертизы, в куриных рулетах из "Вкусвилла", "Усадьбы Горбунова" и "Сафы" оказалось превышено допустимое значение обсеменённости мезофильной микрофлорой. Кроме того, в образце из "Вкусвилла" были найдены листерии, а в рулете "Окраины" — золотистый стафилококк.

— Источником золотистого стафилококка в продукции может стать заражённый человек — как с клиническими проявлениями, так и бессимптомный носитель, — рассказала главный специалист экспертного центра Союза потребителей Ирина Аркатова.

По её словам, при приёме нового сотрудника на работу на предприятие общепита необходимо проводить медицинскую проверку на наличие стафилококка.

— Также на таких предприятиях должны быть организованы предсменные медосмотры персонала для выявления гнойничковых заболеваний кожных покровов, воспалившихся порезов или ожогов, ангины, — добавила эксперт.

За несоответствие требованиям микробиологической безопасности образцы "Вкусвилл", "Усадьба Горбунова", "Сафа" и "Окраина" были добавлены в чёрный список "Росконтроля".

Эксперты также выявили несоответствие маркировки продукции.

Так, в образцах из "Вкусвилла" было выявлено присутствие нитрита натрия, консервантов (сорбиновой и бензойной кислоты), однако в небольшой и недействующей концентрации.

В рулетах "Усадьбы Горбунова" был обнаружен каррагинан, также в них не были указаны назначение и состав комплексной пищевой добавки.

В продукции "Мясницкого ряда" присутствует небольшое количество животного (коллагенового) белка, а в курице из "Сафы" экспертиза выявила присутствие сорбиновой и бензойной кислоты, каррагинана, крахмала, изолята соевого белка, животного белка.

Куриные рулеты из "Усадьбы Горбунова" и "Сафы" содержат мясо только в среднем количестве, а в "Снежане" — в умеренном.

При этом у всех образцов чистая поверхность батонов, нет наплывов фарша, бульонных и жировых отёков, нет посторонних запахов и привкусов. Однако аромат специй, чеснока и копчения достаточно выражен почти у всех образцов, кроме "Сафы".

По итогам экспертизы в чёрный список "Росконтроля" попали образцы из супермаркетов "Вкусвилл", "Усадьба Горбунова", "Сафа" и "Окраина".

Остальные образцы, хотя и не показали безупречных результатов во время тестирования, могут быть рекомендованы к покупке.

Ранее эксперты "Росконтроля" нашли в рисе токсичные элементы мышьяка.