"Росконтроль" внёс в чёрный список куриные рулеты четырёх брендов

744

Фото © Pixabay

Остальные образцы, хотя и не показали безупречных результатов во время тестирования, могут быть рекомендованы к покупке.

Эксперты "Росконтроля" подвели итоги проверки куриных рулетов брендов "Вкусвилл", "Усадьба Горбунова", "Снежана", "Ремит", "Сафа", "Мясницкий ряд" и "Окраина". Результаты испытаний опубликованы на сайте организации.

Программа испытаний включала более 50 параметров качества и безопасности, в том числе идентификацию ДНК сырьевого состава, гистологическое исследование, ГМ-составляющие, соответствие состава заявленной маркировке и пищевой ценности, микробиологические показатели, а также органолептические свойства.

В рамках проверки эксперты закупали образцы в тех же супермаркетах, в каких совершают покупки обычные потребители.

По данным "Росконтроля", обычно проверка готовой кулинарии показывает многочисленные нарушения.

По итогам экспертизы, в куриных рулетах из "Вкусвилла", "Усадьбы Горбунова" и "Сафы" оказалось превышено допустимое значение обсеменённости мезофильной микрофлорой. Кроме того, в образце из "Вкусвилла" были найдены листерии, а в рулете "Окраины" — золотистый стафилококк.

Источником золотистого стафилококка в продукции может стать заражённый человек — как с клиническими проявлениями, так и бессимптомный носитель, — рассказала главный специалист экспертного центра Союза потребителей Ирина Аркатова.

По её словам, при приёме нового сотрудника на работу на предприятие общепита необходимо проводить медицинскую проверку на наличие стафилококка.

Также на таких предприятиях должны быть организованы предсменные медосмотры персонала для выявления гнойничковых заболеваний кожных покровов, воспалившихся порезов или ожогов, ангины, — добавила эксперт.

За несоответствие требованиям микробиологической безопасности образцы "Вкусвилл", "Усадьба Горбунова", "Сафа" и "Окраина" были добавлены в чёрный список "Росконтроля".

Эксперты также выявили несоответствие маркировки продукции.

Так, в образцах из "Вкусвилла" было выявлено присутствие нитрита натрия, консервантов (сорбиновой и бензойной кислоты), однако в небольшой и недействующей концентрации.

В рулетах "Усадьбы Горбунова" был обнаружен каррагинан, также в них не были указаны назначение и состав комплексной пищевой добавки.

В продукции "Мясницкого ряда" присутствует небольшое количество животного (коллагенового) белка, а в курице из "Сафы" экспертиза выявила присутствие сорбиновой и бензойной кислоты, каррагинана, крахмала, изолята соевого белка, животного белка.

Куриные рулеты из "Усадьбы Горбунова" и "Сафы" содержат мясо только в среднем количестве, а в "Снежане" — в умеренном.

При этом у всех образцов чистая поверхность батонов, нет наплывов фарша, бульонных и жировых отёков, нет посторонних запахов и привкусов. Однако аромат специй, чеснока и копчения достаточно выражен почти у всех образцов, кроме "Сафы".

По итогам экспертизы в чёрный список "Росконтроля" попали образцы из супермаркетов "Вкусвилл", "Усадьба Горбунова", "Сафа" и "Окраина".

Остальные образцы, хотя и не показали безупречных результатов во время тестирования, могут быть рекомендованы к покупке.

Ранее эксперты "Росконтроля" нашли в рисе токсичные элементы мышьяка.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×