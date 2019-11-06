Члену ку-клукс-клана грозит 20 лет за подготовку теракта в синагоге

Бывший член ку-клукс-клана, 27-летний Ричард Хольцер из американского штата Колорадо, обвиняется в сговоре с целью совершения террористического акта в синагоге города Пуэбло. Об этом говорится в материалах суда.

По данным следствия, Хольцер называл себя сторонником белого превосходства, отстаивал свою позицию в соцсетях и неоднократно выражал ненависть к еврейскому народу, вынашивая план "что-то сделать, чтобы показать, что в Пуэбло им не рады и они должны уйти или умрут".

Обвиняемый планировал использовать взрывные устройства и 1 ноября встретился с агентами ФБР под прикрытием, получив у них две трубные бомбы и 14 динамитных бомб, которые намеревался привести в действие через пару часов в синагоге Эммануила в Пуэбло.

К счастью, "убрать это место с карты" мужчине так и не довелось, он был задержан сотрудниками и помещён под стражу. По совокупности обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале октября неизвестный открыл стрельбу у синагоги в немецком городе Галле, есть жертвы.