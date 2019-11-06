В Коми 11 человек пострадали при столкновении авто и микроавтобуса

Травмы получили оба водителя, шесть пассажиров Volkswagen Caravelle и три пассажира Kia Spectra.

Число пострадавших в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Республике Коми увеличилось до одиннадцати человек. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России.

Авария произошла на 294-м км трассы Сыктывкар — Ухта 5 ноября в 17:10. Водитель Volkswagen Caravelle выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Spectra.

В результате ДТП пострадали оба водителя, шесть пассажиров Volkswagen и три пассажира Kia. В числе получивших травмы 16-летний подросток.

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