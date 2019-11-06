Эмма Уотсон рассказала, что счастлива быть одна

По словам актрисы, раньше она не верила людям, которые говорили, что счастливы в одиночестве.

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон рассказала, почему счастлива быть одинокой, в беседе с Vogue.

По словам актрисы, раньше она не верила людям, которые говорили, что счастливы быть одни. Уотсон призналась, что совсем недавно переживала из-за того, что в апреле ей исполнится 30 лет, а она до сих пор не замужем.

— А сейчас я сама счастлива быть одинокой. Я называю это "партнёрством с собой" и самосовершенствованием, — пояснила она.

Сейчас британская актриса занимается продвижением фильма "Маленькие женщины", в котором она исполнила одну из ролей. Премьера картины запланирована на январь 2020 года.