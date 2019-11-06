На Украине объявили об избавлении от "раковой опухоли" в экономике

Низкая стоимость электроэнергии для жителей Украины — это самообман, разрушающий экономику страны, поэтому тариф для населения вырастет. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк.

В интервью ICTV он заявил, что якобы низкий тариф на электричество для рядовых украинцев на самом деле является "раковой опухолью" экономики, поскольку те деньги, что недовнесли в казну граждане, платят предприниматели.

— Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, — сказал он.

По словам Тарасюка, единственным способом изменить ситуацию является уравнивание коммерческих тарифов на электроэнергию с потребительскими, что неминуемо приведёт к увеличению стоимости для вторых.

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