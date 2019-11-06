В Пентагоне захотели "перегнать" РФ и КНР в разработке искусственного интеллекта

По словам американского министра обороны Марка Эспера, в этом вопросе для Пентагона Китай является главным приоритетом, а после него — Россия.

Россия и Китай активно наращивают потенциал применения искусственного интеллекта, и США не могут от них отставать, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Выступая на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне, министр обороны США заявил, что та страна, которая первой "пожнёт плоды искусственного интеллекта", будет обладать решающим преимуществом на поле боя на многие годы вперёд.

— Мы должны прийти к этому первыми, — сказал Эспер.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была после запуска СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Как отмечает Эспер, в те времена мобилизация талантов и потенциала США привела к победе в космической гонке после полёта людей на Луну. Глава Пентагона заявил, что сейчас США и их союзникам нужно снова включиться в гонку и выиграть её.

— Наши противники не замедляют темп, и мы тоже не должны его замедлять, — подчеркнул Эспер.

По словам Эспера, в этом вопросе для Пентагона Китай является главным приоритетом, а после него — Россия.

— Пекин ясно заявил, что собирается быть мировым лидером в ИИ к 2030 году, — отметил он.

Эспер также полагает, что для России искусственный интеллект станет основой доминирования на международной арене. По его словам, Москва "готова использовать последние технологии против демократических стран".

— Мы ожидаем, что Россия будет использовать всё более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий, — заявил глава Пентагона.

Он полагает, что развитие искусственного интеллекта в США не будет противоречить демократии и стабильности в стране и призвал частный сектор работать с ВС США в этой сфере.