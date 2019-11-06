В Пентагоне захотели "перегнать" РФ и КНР в разработке искусственного интеллекта

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Фото © Flickr / Paulo O

По словам американского министра обороны Марка Эспера, в этом вопросе для Пентагона Китай является главным приоритетом, а после него — Россия.

Россия и Китай активно наращивают потенциал применения искусственного интеллекта, и США не могут от них отставать, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Выступая на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне, министр обороны США заявил, что та страна, которая первой "пожнёт плоды искусственного интеллекта", будет обладать решающим преимуществом на поле боя на многие годы вперёд.

Мы должны прийти к этому первыми, — сказал Эспер.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была после запуска СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Как отмечает Эспер, в те времена мобилизация талантов и потенциала США привела к победе в космической гонке после полёта людей на Луну. Глава Пентагона заявил, что сейчас США и их союзникам нужно снова включиться в гонку и выиграть её.

Наши противники не замедляют темп, и мы тоже не должны его замедлять, — подчеркнул Эспер.

По словам Эспера, в этом вопросе для Пентагона Китай является главным приоритетом, а после него — Россия.

Пекин ясно заявил, что собирается быть мировым лидером в ИИ к 2030 году, — отметил он.

Эспер также полагает, что для России искусственный интеллект станет основой доминирования на международной арене. По его словам, Москва "готова использовать последние технологии против демократических стран".

Мы ожидаем, что Россия будет использовать всё более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий, — заявил глава Пентагона.

Он полагает, что развитие искусственного интеллекта в США не будет противоречить демократии и стабильности в стране и призвал частный сектор работать с ВС США в этой сфере.

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