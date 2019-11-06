В Лос-Анджелесе нашли украденные картины шотландского художника на $800 тысяч

Заявитель рассказал, что произведения искусства были у его родственника, который скончался несколько лет назад.

В Лос-Анджелесе полицейские изъяли украденные картины шотландского художника Бенджамина Крема стоимостью приблизительно 800 тысяч долларов, сообщается в пресс-релизе Департамента полиции Лос-Анджелеса.

Картины были найдены в жилом помещении в Сан-Фернандо, там они находились несколько лет.

Человек, рассказавший правоохранителям о найденных картинах, решил передать произведения искусства властям после того, как обнаружил, что они краденые.

Заявитель рассказал, что картины были у его родственника, который скончался несколько лет назад.