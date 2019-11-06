В Пентагоне рассказали о дестабилизации США со стороны России, Китая и Ирана

Главные противники США на международной арене: Россия, Китай и Иран — усиливают свою "конфронтационную деятельность", направленную на дестабилизацию Соединённых Штатов. Об этом заявил заместитель министра внутренней безопасности страны Дэвид Глауи.

В своём вступительном слове к слушаниям в комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений сената конгресса США замминистра отметил, что с такой угрозой интересам США и "глобальным демократическим принципам" Вашингтон не сталкивался "многие годы".

— Эти страны-противники стремятся подорвать, дестабилизировать, дискредитировать и нанести ущерб Соединённым Штатам, используя активные и многомерные стратегии, которые направлены не только на наши физические активы, но и нашу сплочённость, уверенность в нашем образе жизни, — приводит его слова ТАСС.

При этом одними из самых "значительных рисков", то есть угрожающих, по его мнению, США, Глауи назвал киберугрозы, посредством которых "стратегические соперники" способны подорвать критически важную инфраструктуру, украсть секреты.

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