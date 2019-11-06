Россия и Франция намерены вместе искать внеземные цивилизации

Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая предназначена для изучения объектов дальнего космоса, а также поиска следов внеземной цивилизации. Об этом рассказала ТАСС замдиректора Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Лариса Лихачёва.

— Мы начали готовить соглашение с французским космическим агентством, — рассказала она.

По её словам, на финальной стадии уже находится соглашение по "Миллиметрону" с Южной Кореей, также Россия подписала документ о сотрудничестве с Итальянским космическим агентством. Кроме того, взаимодействие по программе учитывается в российско-китайском соглашении об исследованиях космического пространства.

Сейчас, уточнила Лихачёва, ведётся разработка рабочей конструкторской документации по аппарату.

— Параллельно производится создание конструкторско-технологических макетов, — пояснила она.

Лихачёва отметила, что такая стадия продлится до 2023 года. При этом, по её словам, из-за сокращения финансирования "Спектра-М" в 2019 году обсерваторию запустят не ранее 2023 года.

Как ранее рассказывал академик РАН Николай Кардашёв, на тот момент глава Астрокосмического центра ФИАН, в проекте "Миллиметрон" планировали принять участие Италия, Франция, Китай и другие страны.