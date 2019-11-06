Проезжую часть МКАД "засеяло" тоннами зерна при ДТП — видео

Как рассказали Лайфу очевидцы, две "газели" и фура столкнулись при попытке последней совершить обгон.

В Москве на 29-м км МКАД в результате ДТП с участием двух "газелей" и грузовика на проезжую часть высыпалось несколько тонн зерна.

Как рассказали Лайфу очевидцы, две "газели" и фура столкнулись при попытке последней совершить обгон.

В результате происшествия никто не пострадал, однако движение транспорта затруднено.

По предварительной информации "Московского транспорта", на проезжую часть попало 20 тонн песка, а не зерна, сейчас движение осуществляется по трём полосам.