Проезжую часть МКАД "засеяло" тоннами зерна при ДТП — видео

8

Как рассказали Лайфу очевидцы, две "газели" и фура столкнулись при попытке последней совершить обгон.

В Москве на 29-м км МКАД в результате ДТП с участием двух "газелей" и грузовика на проезжую часть высыпалось несколько тонн зерна.

Как рассказали Лайфу очевидцы, две "газели" и фура столкнулись при попытке последней совершить обгон.

В результате происшествия никто не пострадал, однако движение транспорта затруднено.

По предварительной информации "Московского транспорта", на проезжую часть попало 20 тонн песка, а не зерна, сейчас движение осуществляется по трём полосам.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×