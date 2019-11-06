У Вашингтона не получится надавить на Москву санкциями, как в 1980-х на Польшу, поэтому придётся иметь дело с такой Россией, какая она есть, а не "как мы хотим", и признать Крым российским регионом. Об этом заявил экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

По его словам, после посещения России и, в частности, Крыма он убедился, что признание полуострова российским является вполне закономерным, поскольку большая часть проживающих тут людей считают себя русскими, многие мужчины отдали жизнь службе на флоте, а "на каждом шагу" можно найти памятники павшим в боях за родину воинам.

— Мы сталкивались с памятниками как огромным потерям во время нацистской оккупации Крыма в 1942–44 году, так и вторжению англичан, французов и османов в 1854 году. Нам было ясно, что народ Крыма не отказался от своей гордости за свою традиционную российскую идентичность, чтобы принять возвращение на Украину, — сказал он в интервью National Interest.

Также, по его словам, нормализация двусторонних отношений не сможет обойтись без программ обмена студентами, поскольку нынешняя политика санкций лишь укрепляет в умах российской молодёжи мысль, что Запад стремится подорвать Россию и её будущее.

Третьим важным шагом Ортблад называет возобновление переговоров о контроле над вооружениями и пересмотр роли НАТО.

— Мы не живём в более безопасном мире, когда НАТО увеличивает свои войска на границах России примерно в пять раз, — отмечает он.

По мнению экс-дипломата, пришла пора улучшить отношения между Россией и Западом с помощью "политики реализма", что в долгосрочной перспективе принесёт пользу, которой не добиться санкциями.