Facebook случайно давала доступ к данным пользователей

Речь идёт об информации, которая касается групп пользователей соцсети: именах их участников и сведениях об их активности на сайте.

Американская компания Facebook по ошибке предоставляла своим партнёрам доступ к некоторым данным о группах пользователей, сказано в заявлении корпорации, опубликованном на её сайте.

Из документа следует, что речь идёт об информации, которая касается групп пользователей соцсети: именах их участников и сведениях об их активности в Facebook.

В ходе проверки специалистам компании удалось установить, что по ошибке доступ к этой информации дольше, чем предполагалось, имели некоторые сторонние разработчики приложений для Facebook. Они могли получать данные до недавнего времени, однако сейчас доступ закрыт.

Представители корпорации собираются оповестить не менее 100 своих партнёров из числа разработчиков об этой ситуации. Их также попросят удалить всю информацию, которую они могли получить таким способом.