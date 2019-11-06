Сирийские военные приедут зимой в Крым на реабилитацию

Текущей зимой в Крым за счёт российской стороны будет доставлена группа из 30–50 военнослужащих сирийской армии для прохождения реабилитации. Об этом сообщил вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

— Зимой мы намерены привезти детей и военнослужащих на реабилитацию. Эта часть у нас хорошо поставлена. В этом году за наш счёт приедет группа от 30 до 50 военнослужащих, — приводит его слова РИА "Новости".

Мурадов отмечает, что сирийские дети, ранее проходившие реабилитацию в Крыму, остались довольны своей поездкой, выучили слова на русском и в целом заинтересовались Россией, к которой у них "тёплые чувства" на фоне происходящих в САР событий.

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