15 человек погибли при вооружённом нападении на КПП в Таиланде

После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали на проезжей части гвозди.

Не менее 15 человек погибли в результате вооружённого нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные силы безопасности.

По информации агентства, ещё четверо пострадали. После стрельбы нападавшие применили взрывчатку и рассыпали на проезжей части гвозди, чтобы задержать преследователей.

Правоохранители полагают, что атаку совершили местные сепаратисты. Представитель региональных сил безопасности также отметил, что инцидент стал одним из наиболее масштабных за последнее время.

Вооружённые формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они хотят отделения региона и создания султаната на территории провинций Яла, Паттани и Наратхиват. За время конфликта в регионе погибло около семи тысяч человек.