Правительственная армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны. Об этом информирует радиостанция Sham FM.

Контроль над этим местом войска официального Дамаска получили впервые за несколько лет. Речь идёт о месторождении в окрестностях города Румейлан. Не уточняется, кто контролировал месторождение ранее.

24 октября власти США сообщили, что намерены направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить захват нефтяных месторождений боевиками.

В ответ на это зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад сказал, что Дамаск намерен вернуть все месторождения нефти на своей территории под контроль правительства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что планы США защитить месторождения в САР от террористов — только предлог, чтобы оставить войска в стране. По его словам, эксплуатация месторождений на территории другого государства без его согласия является незаконной.

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