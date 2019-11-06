Амурского тигра Дизеля доставили в США из Московского зоопарка

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Фото © Московский зоопарк

Амурский тигр по кличке Дизель успешно перенёс перелёт из Московского зоопарка в зоопарк Генри Дурли в США, куда был отправлен в рамках программы по сохранению вида. Об этом сообщает РИА "Новости".

Потребовалось более 24 часов, чтобы доставить редкого хищника на новое место жительства. Сюда Дизель переехал по рекомендации координатора европейской программы по сохранению популяции амурского тигра в неволе, — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе полёта хищник вёл себя спокойно и пил много воды. После приземления его встретили сотрудники американского зоопарка, сейчас зверь уже осматривает свои новые владения, однако в ближайший месяц будет находиться на карантине под наблюдением специалистов.

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