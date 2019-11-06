Амурского тигра Дизеля доставили в США из Московского зоопарка

Амурский тигр по кличке Дизель успешно перенёс перелёт из Московского зоопарка в зоопарк Генри Дурли в США, куда был отправлен в рамках программы по сохранению вида. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Потребовалось более 24 часов, чтобы доставить редкого хищника на новое место жительства. Сюда Дизель переехал по рекомендации координатора европейской программы по сохранению популяции амурского тигра в неволе, — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе полёта хищник вёл себя спокойно и пил много воды. После приземления его встретили сотрудники американского зоопарка, сейчас зверь уже осматривает свои новые владения, однако в ближайший месяц будет находиться на карантине под наблюдением специалистов.

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