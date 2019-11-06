Стало известно, какой металл будет дорожать быстрее золота

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Фото © ИТАР-ТАСС / Павел Смертин

Максимальной цены палладия не может быть как таковой, пока не появится альтернатива.

Стоимость палладия на мировом рынке в прошлом году уже превысила цену золота, а в текущем — возросла ещё на 40%, и это далеко не предел, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Так, сейчас палладий продаётся по 1,8 тысячи долларов за унцию против 1,5 тысячи долларов за унцию золота. К концу года ожидается, что стоимость металла может превысить две тысячи долларов.

Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая, — рассказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Палладий используют для изготовления выхлопных катализаторов, бензиновых двигателей. Поскольку сейчас крупнейшие страны начали ужесточать требования к экологичности транспорта, спрос на металл будет расти, уверен эксперт.

По его словам, максимальной цены палладия не может быть как таковой, пока не появится возможность использовать другой металл, такой как платина.

Или пока замедление мировой экономики не приведёт к снижению спроса на новые автомобили, — пояснил Хансен.

Однако, как заметил главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, в ближайшее время не стоит ожидать замену палладия платиной, поскольку это сложный и небыстрый технологический процесс, и к тому же — очень затратный.

Переход на другие виды транспорта — в частности, на электромобили, где палладий не используется, будет долгим, поэтому угрозы ценам со стороны этого сегмента тоже пока нет, — добавил он.

В то же время аналитик товарных рынков "Открытие брокер" Оксана Лукичева уверена, что даже появление интереса к дизельным автомобилям вряд ли изменит ситуацию.

Ранее Лайф дал прогноз цены на золото.

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