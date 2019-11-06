Стало известно, какой металл будет дорожать быстрее золота

Максимальной цены палладия не может быть как таковой, пока не появится альтернатива.

Стоимость палладия на мировом рынке в прошлом году уже превысила цену золота, а в текущем — возросла ещё на 40%, и это далеко не предел, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Так, сейчас палладий продаётся по 1,8 тысячи долларов за унцию против 1,5 тысячи долларов за унцию золота. К концу года ожидается, что стоимость металла может превысить две тысячи долларов.

— Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая, — рассказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Палладий используют для изготовления выхлопных катализаторов, бензиновых двигателей. Поскольку сейчас крупнейшие страны начали ужесточать требования к экологичности транспорта, спрос на металл будет расти, уверен эксперт.

По его словам, максимальной цены палладия не может быть как таковой, пока не появится возможность использовать другой металл, такой как платина.

— Или пока замедление мировой экономики не приведёт к снижению спроса на новые автомобили, — пояснил Хансен.

Однако, как заметил главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, в ближайшее время не стоит ожидать замену палладия платиной, поскольку это сложный и небыстрый технологический процесс, и к тому же — очень затратный.

— Переход на другие виды транспорта — в частности, на электромобили, где палладий не используется, будет долгим, поэтому угрозы ценам со стороны этого сегмента тоже пока нет, — добавил он.

В то же время аналитик товарных рынков "Открытие брокер" Оксана Лукичева уверена, что даже появление интереса к дизельным автомобилям вряд ли изменит ситуацию.

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