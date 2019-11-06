Елизавета II исключила натуральный мех из королевского гардероба

В своё время Британия стала первой страной в мире, запретившей разведение животных ради шкур, а теперь её королева Елизавета II стала, вероятно, первой королевской особой, которая отказалась от натурального меха в своём гардеробе. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание ссылается на Анджелу Келли — личного советника и главного модельера королевы, которая в своей книге "Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф" рассказала о планах Елизаветы начать носить искусственный мех уже в этом году.

Что именно сподвигло первую леди Британии на такое решение — не уточняется, но отмечается, что ранее она неоднократно оказывалась под волной критики со стороны всевозможных защитников живой природы из-за выбора нарядов.

Также в обновлённой гардеробной политике Елизаветы остаётся один нюанс, который журналистам так и не удалось выяснить: что будет с белой мантией из горностая, которую королева традиционно надевает на ежегодную церемонию открытия британского парламента?

По данным издания, нововведение коснётся исключительно новых вещей в гардеробе королевы и не будет относиться к традиционным церемониальным нарядам. Хотя и отмечается, что натуральное меховое пальто, которое носила Елизавета в 2008 году в Словакии, в своё время было перешито.

В любом случае такое обновление в Букингемском дворце было благоприятно воспринято общественностью и зоозащитниками, которые заявили, что приветствуют его, ведь оно "отражает настроения британцев", большинство из которых "ненавидят жестокий мех и не хотят иметь с ним ничего общего".

Макгрегора призвали уничтожить свои норковые шубы