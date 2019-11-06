Американец повздорил в очереди за бургерами и был убит

Житель населённого пункта Оксон-Хилл, штат Мэриленд, США, погиб в драке, которая вспыхнула из-за места в очереди за бургерами. Об этом пишет NBC News.

Очередь выстроилась в закусочную Popeyes за популярными куриными бургерами. Первая партия, которая поступила в продажу в августе, была распродана всего за две недели. Потом они больше двух месяцев отсутствовали в меню и вернулись лишь в воскресенье, 3 ноября.

На следующий день после рестарта продаж произошла драка между 28-летним покупателем, имя которого не приводится, и неизвестным, пытавшимся заполучить бургер без очереди. Конфликт начался в закусочной, а затем перетёк на улицу.

В ходе потасовки неизвестный ударил мужчину ножом. Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался. Выяснить личность убийцы пока не удалось.