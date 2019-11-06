15 боевиков уничтожены при атаке на погранзаставу в Таджикистане

Вооружённая группа в ночь на 6 ноября атаковала пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
Как отмечается, двадцать вооружённых боевиков в масках атаковали заставу № 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад" в 60 километрах западнее Душанбе.
При нападении злоумышленники захватили пять автоматов.
— В результате операции силовиков 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять задержаны, — приводит агентство комментарий пресс-службы.
В ходе перестрелки погибли один солдат пограничных войск и один милиционер.
На месте инцидента создана оперативно-следственная группа, проводится расследование.
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