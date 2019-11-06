Диетологи раскритиковали любимый завтрак россиян

Съеденный на завтрак йогурт приносит организму больше пользы, чем вреда, а жареный бекон в качестве первого приёма пищи, вопреки ожиданиям, может быть даже полезен для ведущих активный образ жизни россиян. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали журналистам опрошенные диетологи, завтрак — это как сигнал организму о том, что пора просыпаться, после которого запускается обмен веществ, поэтому он должен содержать белки и углеводы и быть сытным.

— Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускается небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить ещё углеводы, энергию, можно дополнить это салатом, — утверждает главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова.

Для тех же, кто ведёт активный образ жизни, врач рекомендует включать в завтрак "крупяной гарнир" из каши посытнее, чтобы чувство сытости долго не уходило. В него можно добавлять молоко как растительного, так и животного происхождения.

Также физически активные россияне могут себе позволить так называемый английский завтрак из бекона, яичницы-глазуньи, тостов и фасоли в томатном соусе. Для всех остальных же такое утреннее меню не рекомендовано, особенно при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой или страдающим ожирением.

А вот что не рекомендуют никому, во всяком случае, как самостоятельное блюдо, так это йогурты, которые, по словам специалистов, быстро "уходят из желудка", и пользы от такого завтрака остаётся немного.

— Если он через 15–20 минут покинул желудок, а желудок продолжает работать и может даже и ферменты выдавать, и соляную кислоту продолжает выделять на эту еду вдогонку. Это уже не полезная еда, а вредное воздействие. Другое дело, если между приёмами пищи, почему бы не съесть этот йогурт, — сказала врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева.

По её словам, идеально подойдёт для завтрака овсяная каша, поскольку она не только насыщает организм на продолжительное время, но и дополнительно защищает желудок, обволакивая его стенки. Варить её можно на молоке, причём если отсутствуют противопоказания, то лучше делать это на натуральном, а не растительном.

Также не обошли вниманием и более традиционный завтрак россиян — бутерброд, который, по мнению специалистов, должен быть не с колбасой, а с натуральным мясом и на цельнозерновом хлебе.

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