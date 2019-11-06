СМИ: Трамп одобрил расширение военной миссии США для охраны месторождений в САР

Президент США Дональд Трамп одобрил план, по которому в Сирии останется не менее 800 американских военных, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над месторождениями нефти. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, американский лидер 1 ноября провёл встречу с представителями Пентагона. Затем он одобрил план, который предусматривает расширение зоны в восточной части Сирии, охраняемой военными США. По информации источников агентства, речь идёт о большой части контролируемой курдами территории между городами Дейр-эз-Зор и Хасеке. Общая площадь данной зоны ещё окончательно не определена.

Как отмечает AP, в Пентагоне не уточняют, какова будет численность воинского контингента США, остающегося в Сирии. По информации источников, американских военных может быть "не менее 800, включая примерно 200 военнослужащих, находящихся на базе Эт-Танф на юге Сирии".

В публикации указывается, что в Пентагоне пока нет единого мнения насчёт того, как следует сформулировать приказы для военных. Как констатирует агентство, официально Вашингтон объясняет присутствие своего контингента на этой территории необходимостью защищать месторождения нефти от боевиков ИГИЛ*. Вместе с тем пока нет полной ясности, какие меры американские военные должны будут применять, если контроль над месторождениями попытаются установить сирийские правительственные или российские войска.

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* Организация запрещена в России решением Верховного суда.