Летевший из Томска во Вьетнам самолёт вынужденно сел в Китае

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Фото © azurair.ru (архив)

Чартер авиакомпании "Азур эйр", который следовал из Томска во Вьетнам, был вынужден приземлиться в аэропорту Сиань по технической причине. Об этом информирует Томская транспортная прокуратура.

Шестого ноября в 05:15 (01:15 по московскому времени) воздушное судно "Боинг 757-200", выполнявшее рейс по маршруту Томск — Фукуок, совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Сиань (Китай) по причине срабатывания датчика технической неисправности, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что на борту самолёта были 241 пассажир и семь членов экипажа. Сейчас пассажиры ожидают прибытия резервного воздушного судна в Сиань. По факту инцидента транспортная прокуратура проводит проверку.

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