В Москве аварийно сел летевший в Доминикану Boeing почти с 500 пассажирами

После взлёта в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей.

В Москве из-за технических проблем с одним из двигателей аварийно приземлился летевший в Доминикану Boeing 777 почти с 500 пассажирами. Об этом пишет РИА "Новости".

— В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс № 7571 из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), — приводит агентство слова собеседника.

Как отмечается, после взлёта в кабине пилотов сработал датчик давления масла в двигателе. По предварительной информации, на борту воздушного судна было 488 человек.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.