Джонсон сравнил лидера британской оппозиции со Сталиным

Премьер-министр Великобритании на старте избирательной кампании вспомнил, как в СССР преследовали кулаков.

В преддверии выборов в британский парламент премьер-министр страны Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с бывшим лидером СССР Иосифом Сталиным. Как написал лидер правящей Консервативной партии в колонке в газете The Daily Telegraph, лейбористы избирательно и методично будут преследовать британских миллиардеров в случае прихода к власти, как при Сталине преследовались кулаки.

— Трагедия современной Лейбористской партии при Джереми Корбине заключается в том, что они внутренне так ненавидят стремление к получению прибыли — и будут так безудержно повышать налоги, что разрушат саму основу процветания страны. Они делают вид, что их ненависть направлена лишь на каких-то определённых миллиардеров, и они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков, — заявил Джонсон.

Как сообщал Лайф, палата общин Британии одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов в парламент. Голосование должно состояться 12 декабря.