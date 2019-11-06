В Гонконге неизвестный с ножом напал на осуждавшего протест депутата — видео

Депутат Законодательного совета Гонконга Джуниус Хо, ранее неоднократно критиковавший протестующих, подвергся нападению прямо на улице. Его госпитализировали с ножевым ранением. Об этом сообщает South China Morning Post.

Депутат проводил встречу со своими сторонниками, на которую также пришёл мужчина с букетом цветов. Он вручил их политику со словами "мы все наблюдали за вашими усилиями" и попросил сделать совместное фото. Хо согласился, и мужчина начал открывать сумку на глазах у ничего не подозревающих охранников.

В одно мгновение от плавных движений незнакомца не осталось и следа: он выхватил нож из висевшей на плече сумки и резким движением воткнул его стоящему перед ним депутату в область груди.

По всей видимости, ранение оказалось не очень серьёзным, ведь в этот же момент на нападавшего набросились не только стоявшие рядом секьюрити, но и сам потерпевший. Помимо него в дальнейшей потасовке получил ранение нападавший, а также ещё один человек из палатки для избирателей.

Мотивы преступления пока не называются, по версии журналистов, это связано с публичной деятельностью депутата, который активно осуждает затяжные протесты в Гонконге и выступает за силовое решение ситуации.