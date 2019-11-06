В российских тюрьмах планируют глушить сотовую связь

Соответствующий документ скоро будет внесён для рассмотрения в Государственную думу.

В ближайшем будущем в местах лишения свободы может быть частично отключена сотовая связь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, который рассказал о соответствующей законодательной инициативе сразу нескольких силовых ведомств России: МВД, ФСИН и ФСБ.

Отмечается, что автором законопроекта выступил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Документ прежде всего регулирует работу сотовых сетей для определённых абонентов. В частности, руководитель исправительного учреждения сможет по запросу к оператору прекратить оказание услуг для некоторых номеров.

Как подчёркивает автор законопроекта Александр Хинштейн, запрет на использование осуждёнными сотовых телефонов есть и сейчас. Однако он слабо исполняется. Хинштейн привёл пример, что ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тысяч телефонов. При этом часто осуждённые используют мобильники не для связи с родными и близкими, а для координации действий преступных группировок и мошенничества.

Депутат подчеркнул, что законопроект уже согласован с Минкомсвязью.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео из уральской колонии, где для осуждённых открыли бургерную.