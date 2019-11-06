Дожди и низкое атмосферное давление ждут сегодня москвичей

Сегодня в Москве ожидаются дожди, до 12 градусов тепла и низкое атмосферное давление. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА "Новости".

— Температурный режим останется на 8−9 градусов выше нормы, максимальная температура в Москве — плюс 10−12 градусов, по области — 8−13, — пояснила синоптик.

Дожди начнутся после 12 часов, а в первой половине дня будет без осадков. Атмосферное давление низкое, составит всего 733 миллиметра ртутного столба. Это на 13 пунктов ниже нормы для столицы. Ветер — юго-западный, его скорость не превысит девяти метров в секунду.